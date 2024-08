CLAMOROSO – Il dopo Pogba arriva.. dalla serie B francese!

Secondo le ultime indiscrezioni, Beppe Marotta starebbe pensando di sostituire Pogba con un giovane che arriva anche lui dalla Francia. L'idea è quella di puntare sul ragazzo per poi investire la cifra incassata dall'eventuale cessione di Pogba su un grande attaccante

C'è un nome nuovo nella lista di Marotta, forte fisicamente e dotato tecnicamente, il ragazzo può essere un ottimo investimento per il futuro. Solitamente agisce da mediano davanti alla difesa, ma spesso gli piace giocare da mezzala:

Il suo nome è Youssef Ait Bennasser: il giovane talento del Nancy, squadra che milita nella Ligue 2, non viene ammirato solo dalla Juventus in Italia, ma ha altre pretendenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il mediano classe 1996 ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa:

Il ragazzo piace molto anche a Fiorentina, Napoli e ultimamente si è fatto avanti il Sassuolo. La squadra toscana aveva provato a portarlo a Firenze a gennaio, ma poi l'affare non fu concluso. Adesso, sempre secondo quanto riporta Tuttosport, anche Monaco e Arsenal hanno messo gli occhi sul calciatore. Per la prossima estate si prevede un'asta di mercato, con il Nancy che spara altissimo per il ragazzo:

Vista la concorrenza che il ragazzo ha scatenato, il Nancy chiede 4 milioni di euro, una cifra altissima per un giovane di 19 anni alla prima stagione in seconda divisione. Non solo Bennasser, l'idea di Marotta è quella di prendere un altro centrocampista e il nome uscito nelle ultime ore ha del clamoroso: