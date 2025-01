UFFICIALE – Sucu nuovo presidente del Genoa

Attraverso i propri canali ufficiali, il Genoa ha comunicato l'acquisizione della maggioranza delle azioni del club da parte di Dan Sucu

Tramite i propri ufficiali, il Genoa ha comunicato la nomina di Dan Sucu a nuovo presidente del club militante in Serie A. Di seguito il comunicato della società rossoblù: “È un onore essere il Presidente del Club più antico d’Italia – ha esordito Sucu – è una carica che richiede grande responsabilità, e ho intenzione di svolgerla al meglio, con tutto il tempo e le energie necessarie.

Con il nostro investimento siamo entrati nel Club per aiutarlo a raggiungere la giusta stabilità, e sono certo che opereremo con efficienza per continuare a crescere, lavorando quotidianamente con chi è in Società da prima e ha fatto ottime cose, nel segno della continuità. Ho avuto modo di vivere da vicino l’amore e il calore dei Genoani e posso garantire che è un’esperienza indescrivibile. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso – ha concluso il nuovo presidente – in una realtà così affascinante e unica”.