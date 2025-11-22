Serie A, Zola a la Gazzetta: “Difficoltà calcio italiano? È necessaria una rivoluzione”

Le dichiarazioni di Gianfranco Zola in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: il suo pensiero sulle attuali difficoltà del calcio italiano

In un’intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport Gianfranco Zola ha parlato, fra i vari argomenti, anche delle difficoltà che sta attualmente vivendo il calcio italiano. Di seguito le sue dichiarazioni in merito a tale argomento:

“E’ necessaria una rivoluzione. Un ragazzo di diciassette anni che ha delle qualità lo devi mettere davanti ad un percorso: non tutti nascono fenomeni, Roberto Baggio o Del Piero. Ma fenomeni possono diventare: a diciassette anni, seppur bravo, non sei ancora pronto e sei hai fatto solo il settore giovanile, il salto in prima squadra è come andare su Marte…

Se si è perso il calcio per strada? Si è perso quello che avevamo noi: oggi fanno tre allenamenti a settimana, sei ore di lavoro di cui meno della metà con il pallone tra i piedi. Io, e altri come me, sei ore le facevamo ogni giorno in cortile. E sempre con il pallone attaccato ai piedi. L’investimento sui giovani? La qualità in chi è chiamato ad allenare deve essere sentita come una condizione a cui non si può più rinunciare: i nostri club lo stanno capendo, molti lo hanno già capito, in tanti si stanno adeguando con l’inserimento di figure specializzate sul tema. Un inizio molto promettente se è vero che quarantadue società su 57 hanno aumentato, sensibilmente, lo spazio per i ragazzi cresciuti con loro“.