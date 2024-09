Serie A, Runjaic: “Non parlato molto del 1° posto dell’Udinese”

In conferenza stampa, ha parlato l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic: i friulani sono al momento la più grande sorpresa della Serie A

In conferenza stampa, l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha presentato la prossima sfida in Serie A contro la Roma. Ecco le sue parole: “In generale ci concentriamo in primis su noi stessi, ciò che succede a Roma non ci deve interessare. Siamo contenti di essere primi e di fornire questo momento felice ai tifosi che hanno sofferto in passato. Non stiamo però troppo a pensare sulla classifica, pensiamo alla gara. C’è un nuovo allenatore a Roma e questo porta qualche difficoltà, però so bene come giocherà la mia squadra, non posso sapere bene come giocheranno loro ma quello che è certo è che la pressione e su di loro e quindi giocheranno, ma anche noi andremo là per fare una partita seria, sono contento di poter giocare questa partita, non ero mai stato a Roma nemmeno da turista e mi farà piacere vederla. Sono arrivati ragazzi nuovi nella Roma, basta guardare il loro valore, hanno tanto talento e se giocheremo come nel primo tempo di Parma le cose possono andare male. Noi dobbiamo fare la nostra partita iniziano bene”.

Runjaic: “Dobbiamo continuare così indipendentemente dai fattori esterni”

Il tecnico ha proseguito: “Primo posto? Non ne abbiamo parlato molto in spogliatoio, ci sono ancora tantissime partite, a Friuli Doc c’è stato un bell’evento, c’è stata una bella atmosfera nonostante il maltempo e vogliamo continuare a trarre entusiasmo. Dobbiamo continuare il nostro processo indipendentemente dai fattori esterni, in squadra ci dev’essere gioia e dobbiamo mantenere questi principi indipendentemente dall’esterno”.