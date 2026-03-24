SERIE A| Parla l’AD De Siervo: “C’è preoccupazione per i nostri campionati”

In una lunga intervista concessa a Rivista Undici, Luigi De Siervo, spiega le sue preoccupazioni in merito ad una posizione sempre più dominante da parte delle leghe internazionali.

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo in un’intervista rilasciata a Rivista Undici, ha parlato dei problemi che stanno attraversando i nostri campionati a discapito di UEFA e FIFA. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La Serie A si disputa da più di vent’anni a 20 squadre, lo stesso numero dei campionati in Spagna e Inghilterra. Assistiamo però a un aumento delle gare a livello europeo e internazionale, dove il gigantismo di UEFA e soprattutto FIFA rischia di schiacciare le competizioni nazionali”.

Sul Mondiale per Club: “Organizzato senza una preventiva consultazione con tutti gli stakeholder. L’obiettivo è espandersi sempre di più, occupando spazio in un calendario già congestionato”.

Il ruolo delle leghe: “Sono l’ultimo elemento davvero democratico del sistema. Per resistere, la Premier League ha aumentato del 20% l’offerta televisiva, ampliando le gare trasmesse in Inghilterra. L’Associazione delle Leghe Mondiali, di cui sono vicepresidente, ha deciso di portare in tribunale la FIFA per abuso di posizione dominante. Non è solo una questione di tradizione, ma di rispetto per il pubblico.

I campionati potrebbero trasformarsi in semplici pre-qualifiche per le coppe internazionali, perdendo fascino e identità e mettendo a rischio un patrimonio fatto di club e città che rappresentano l’essenza del calcio”.