SERIE A| Parla l’AD De Siervo: “C’è preoccupazione per i nostri campionati”

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo in un’intervista rilasciata a Rivista Undici, ha parlato dei problemi che stanno attraversando i nostri campionati a discapito di UEFA e FIFA. Di seguito le sue dichiarazioni:
“La Serie A si disputa da più di vent’anni a 20 squadre, lo stesso numero dei campionati in Spagna e Inghilterra. Assistiamo però a un aumento delle gare a livello europeo e internazionale, dove il gigantismo di UEFA e soprattutto FIFA rischia di schiacciare le competizioni nazionali”.
Sul Mondiale per Club: “Organizzato senza una preventiva consultazione con tutti gli stakeholder. L’obiettivo è espandersi sempre di più, occupando spazio in un calendario già congestionato”.
Il ruolo delle leghe: “Sono l’ultimo elemento davvero democratico del sistema. Per resistere, la Premier League ha aumentato del 20% l’offerta televisiva, ampliando le gare trasmesse in Inghilterra. L’Associazione delle Leghe Mondiali, di cui sono vicepresidente, ha deciso di portare in tribunale la FIFA per abuso di posizione dominante. Non è solo una questione di tradizione, ma di rispetto per il pubblico.
I campionati potrebbero trasformarsi in semplici pre-qualifiche per le coppe internazionali, perdendo fascino e identità e mettendo a rischio un patrimonio fatto di club e città che rappresentano l’essenza del calcio”.