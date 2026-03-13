Serie A| Luca Toni si esprime sul problema degli attaccanti: “Vorrei chiedere loro dove si fa gol”

Il pensiero dell’ex centravanti sul problema dei pochi gol segnati dagli attaccanti nel nostro campionato.

Ospite del podcast Aura Sport, l’ex attaccante Luca Toni ha parlato del problema gol per gli attaccanti in Serie A:

“Io a tutti questi attaccanti che vanno dappertutto, tranne che in area, vorrei chiedere dove si fa gol. Non vanno in area, vanno in giro. Se tu sei una punta centrale, ma puoi andare a fare i cross per l’esterno di là? Secondo me no. Poi uno mi dice che non faccio l’allenatore in Serie A, però io se sono l’attaccante non vado a fare cross, piuttosto faccio presente all’allenatore che c’è un problema”.