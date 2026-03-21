Serie A, giornata infuocata per la lotta alla Champions League!

Questa giornata di Serie A è ci regalerà, forse qualche sorpresa. Il Milan dovrà difendere il secondo posto, la Juve la conquista del quarto.

La trentesima giornata di Serie A si preannuncia come molto importante. Dopo i tanti scontri diretti della giornata precedente, molte squadre dovranno riscattarsi o dare continuità ai loro risultati. In questo weekend, andrà in scena Parma-Cremonese, Milan-Torino e Juventus-Sassuolo nella giornata di sabato. Como-Pisa, Atalanta-Verona, Bologna-Lazio, Roma-Lecce e Fiorentina-Juventus concluderanno la giornata domenica.

Milan-Torino

I diavoli di Milano dovranno difendere il secondo posto. Ieri sera, il Napoli di Antonio Conte ha battuto in trasferta il Cagliari con un gol di McTominay al 2′. Una vittoria di misura che ha permesso alla squadra partenopea di superare i rossoneri in classifica: 62 punti per il Napoli, 60 per il Milan. Oggi Massimiliano Allegri si troverà di fronte una squadra in forma come il Torino. I granata sembrano essere guariti dopo l’arrivo in panchina di D’Aversa, che ha sostituito l’esonerato Baroni. Con l’allenatore ex Empoli e Lecce tra le altre, sono arrivate due vittorie importanti: 2-0 contro la Lazio e 4-1 contro il Parma, con in mezzo la sconfitta contro il Napoli per 2-1.

Il Milan dovrà fare a meno del suo numero 10, Rafael Leao, con Fullkrug che si candida come compagno di reparto di Pulisic.

Juventus-Sassuolo

Una sfida che, fino a decisione contraria, si giocherà questa sera alle 20:45. All’Allianz Stadium, la Juventus ospiterà un Sassuolo in piena crisi, dovuta ad un contagio di gruppo di pertosse. Nel club neroverde è stato accertato un solo caso, ma sono sotto osservazione almeno altri 5 individui, messi in isolazione. La Lega Serie A non ha comunicato alcun rinvio della partita, a discapito della richiesta del club emiliano.

La Juventus vuole tenere a distanza la Roma di Gasperini e tenere testa al Como. Proprio Como e Roma si sono sfidate nell’ultima giornata, con la vittoria dei comaschi. La Juventus vuole conquistare il quarto posto, e spera in un passo falso della squadra di Fabregas, che domani sfiderà in casa il Pisa alle 12:30.

Atalanta-Verona e Bologna-Lazio

Nelle due sfide di domenica alle 15:00, ci sono obiettivi diversi. L’Atalanta di Palladino vuole lottare fino all’ultimo per un impensabile quarto posto, che dista 7 punti. Il Verona, ultimo in classifica, darà del filo da torcere alla Dea: la salvezza è difficile, viste le sole 3 vittorie raggiunte finora e i 18 punti totali. L’Hellas non si da per vinto, visto anche il successo in trasferta contro il Bologna.

La partita tra Bologna e Lazio indirizzerà la corsa per l’Europa e per la Conference League. La squadra di Sarri, in caso di successo, supererebbe gli emiliani, che occupano attualmente l’ottavo posto.

Roma-Lecce e Fiorentina-Inter

Le due partite conclusive di questa giornata di Serie A, vedono le due squadre giallorosse scontrarsi e una sfida ad alta tensione tra Fiorentina e Inter. La Roma vuole riprendersi il quarto posto dopo la sconfitta contro il Como, ma si troverà di fronte un Lecce in forma. La squadra pugliese è uscita dalla zona retrocessione dopo la vittoria contro la Cremonese nello scontro diretto.

L’Inter, attualmente a +6 sul secondo posto, non vuole alimentare le possibilità di rimonta di Napoli e Milan. Sfiderà la Fiorentina che, un po’ come il Lecce, è uscita dalla zona retrocessione, ma la quota per ritenersi salva è ancora lontana.