SERIE A| Le parole di Calhanoglu: “Anche la Juventus si era interessata per acquistarmi”

Il centrocampista turco racconta del mancato rinnovo con il Milan e il trasferimento in maglia nerazzurra.

Hakan Calhanoglu, centrocampista turco di proprietà dell’Inter, ha raccontato al canale YouTube KAFA Sports, il suo trasferimento in nerazzurro dopo tanti anni al Milan. Qui sotto le sue parole:



“È un passo difficile, prima di tutto devi dimostrare il tuo valore e di essere in buona salute. E poi anche coi tifosi, dovevi convincerli che avresti dato sempre il 100%. La mia prima partita però è andata bene, ho segnato e fatto un assist. Ero sinceramente entusiasta di quella partita, è stata un’esperienza nuova, diciamo una transizione nella mia carriera”.

L’interesse della Juventus: “Abbiamo aspettato fino all’ultimo che il Milan facesse una proposta per il rinnovo, ma non è arrivata. A quel punto arrivò il mio agente che mi disse che c’era un’offerta del Barcellona e anche la Juventus era interessata. Ma poi è arrivata l’Inter, all’ultimo momento: Inzaghi ci chiamava continuamente, mi desiderava fortemente. In quel momento mi sono chiesto: ‘Ma come si fa a passare dal Milan all’Inter?’. L’agente mi ha detto: ‘Dormici su, poi quando ti svegli mi chiami’. Ho accettato. È stata una mia decisione. Quando poi l’ho comunicata alla mia famiglia, loro l’hanno accettata”.