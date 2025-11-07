Serie A, Italia lontana dal quinto posto Champions. Il ranking

Dopo le prime quattro giornate delle tre competizioni UEFA (Champions League, Europa League e Conference League) tira un’aria tutt’altro che buona per quanto riguarda le squadre italiane. Le squadre del Belpaese, infatti, sono piuttosto lontane dai primi 2 posti del ranking UEFA stagionale per nazioni.
Ricordiamo che, le prime due posizioni, assegnano ai Paesi classificati un posto in più per la Champions League della stagione successiva. A guidare la classifica, al momento, è l’Inghilterra, seguita dalla Germania, con l’Italia che si trova al quinto posto in graduatoria, preceduta da Spagna e Cipro. Questa la classifica del ranking UEFA stagionale per nazioni per quanto riguarda le prime posizioni:
1) Inghilterra 9.944 punti; 2) Germania 8.857 punti ; 3) Spagna 8.375 punti; 4) Cipro 8.250 punti; 5) Italia 8.142 punti; 6) Portogallo 8.000 punti; 7) Polonia 7.875; 8) Danimarca 7.625; 9) Francia 6.642 punti; 10) Turchia 6.200 punti.