Serie A, Gravina: “Arbitri? Non possiamo pretendere da loro l’infallibilità”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine dell’incontro tenutosi ieri a Roma organizzato da Figc e Lega Serie A con arbitri e club ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti all’evento. Di seguito le parole espresse dal presidente della FIGC:

“Mi sono fatto promotore di questo incontro, per il quale ringrazio della disponibilità i Club e tutti gli arbitri, per consolidare il necessario spirito di collaborazione tra tutti i protagonisti del nostro campionato. Rispetto e fiducia sono le basi della nostra cultura sportiva e su questo si basa l’equilibrio del nostro sistema. L’arbitro è il custode delle regole, di cui con equità ne garantisce il rispetto. Per questo chi difende gli arbitri, difende la dignità del calcio, di chi lo gioca e anche di chi tifa, non possiamo pretendere da loro l’infallibilità”.