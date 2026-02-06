Serie A| De Siervo duro sul comportamento dei tifosi: “Non all’altezza del campionato”

Le parole dell’Amministratore delegato della Serie A, a margine dell’evento di collaborazione tra Haier e la Lega.

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto durante l’evento di collaborazione tra Haier e la Lega. Qui sotto le sue parole:

“Condanniamo ogni atto di violenza. Le tifoserie in questo momento non sono all’altezza del campionato. Gli interventi sono severi, ma inevitabili: le limitazioni fanno male alla Serie A, però servono. Mancano atti di maturità. Alcune frange si organizzano per risse programmate, quasi fosse guerriglia urbana. Bisogna isolare queste persone con Daspo e provvedimenti mirati, perché i danni al sistema e al Paese sono evidenti”.

Sul problema dei calendari:

“Da anni combattiamo contro la congestione delle partite. Abbiamo avviato azioni legali contro la FIFA e il problema resta. Serve un sistema condiviso con federazioni e leghe. Incastrare 38 giornate e i recuperi per squadre impegnate su più fronti è diventato un Risiko impossibile”.