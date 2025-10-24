Scommesse, la Procura chiude le indagini. Solo multa per Fagioli e Tonali

La Procura di Milano ha ufficialmente chiuso le indagini sullo scandalo scommesse. Per Fagioli e Tonali solo una multa

Si è chiusa l’indagine sulle scommesse illegali che ha coinvolto anche tredici calciatori. Invece di un maxi processo, tuttavia, i calciatori dovranno pagare una ammenda di 250 euro a chiudere il procedimento della Procura di Milano, che ha coinvolto 22 persone nell’inchiesta a margine di quella principale.

Ai due calciatori Sandro Tonali e l’ex Juve Nicolò Fagioli è stato contestato di aver pubblicizzato siti di scommesse illegali tra i compagni di squadra, violando il divieto previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3, della legge 401/1989.