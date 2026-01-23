Panchina d’oro, a febbraio l’edizione numero 34

Lunedì 2 febbraio Coverciano ospiterà la 34ª edizione della Panchina d'oro. Presenti anche Maresca e Trinchieri

Lunedì 2 febbraio Coverciano ospiterà la 34ª edizione della Panchina d’oro. La cerimonia che celebra un’eccellenza del calcio italiano come gli allenatori. Di seguito le parole di Mario Beretta, per la prima volta nel ruolo di presidente del Settore Tecnico: “Questa rappresenta la vera giornata dell’anno: oltre alle premiazioni e agli interventi di ospiti illustri, la ricchezza dell’evento sta nel ritrovarsi. La condivisione è un aspetto fondamentale nel lavoro di un tecnico.”

La cerimonia della Panchina d’oro si inserisce all’interno di un corso di aggiornamento per allenatori professionisti e nel corso della giornata saranno premiati i migliori tecnici della scorsa stagione. Non sarà quindi celebrato solo il miglior allenatore della Serie A, ma saranno premiati anche i migliori mister di Serie B e Serie C, e i migliori tecnici per quanto riguarda Serie A e Serie B femminile, e Serie A – maschile e femminile – di calcio a cinque.

Come avviene ormai dalla stagione 2018/2019, verrà inoltre celebrato il miglior responsabile di settore giovanile in Italia, a cui verrà consegnato il premio intitolato allo storico dirigente ‘Mino Favini‘. Le votazioni di Serie A, Serie B e Serie C maschile avverranno la mattina stessa nelle urne di Coverciano, mentre per tutte le altre categorie i tecnici saranno chiamati a esprimere la loro preferenza on-line.

Per quanto riguarda la parte didattica, al corso di aggiornamento – davanti alla platea di allenatori professionisti presenti nell’auditorium del Centro Tecnico Federale – saranno presenti docenti d’eccezione come il recente vincitore di Conference League e Mondiale per club da mister del Chelsea, Enzo Maresca, e il coach di basket Andrea Trinchieri.