Nazionale, sarà Italia-Irlanda del Nord! E in caso di finale...

Dall'urna di Zurigo sono usciti gli avversari degli Azzurri in vista degli spareggi di marzo. In palio il Mondiale del 2026

L’urna di Zurigo ha sentenziato. Nella semifinale del 26 marzo, nei playoff validi per l’accesso al Mondiale 2026, l’Italia affronterà in casa l’Irlanda del Nord. In caso di vittoria, nell’eventuale finale l’avversario sarà una tra Galles e Bosnia, in trasferta. La New Balance Arena di Bergamo è attualmente favorita per ospitare il match contro gli irlandesi.