NAZIONALE| Parla Retegui: “Indossare questa maglia rappresenta tutto”

Mateo Retegui ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della delicata sfida contro l’Irlanda del Nord.

Mateo Retegui, ex centravanti dell’Atalanta e oggi punto di riferimento per gli azzurri, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di questa sera contro l’Irlanda del Nord. Di seguito le sue parole:

“Sto benissimo. Da quando è finita la gara con la Novergia che volevo tornare a giocare con l’Italia, questa è la settimana più importante per tutti noi. Appena saputo di giorni libero sono venuto a Coverciano per allenarmi qui, con i preparatori della Nazionale. Sono venuti una settimana prima con me e li ringrazio molto. Sono contento e ho voglia di giocare”.

Che effetto fa tornare a Bergamo? “Tornare a Bergamo è sempre bello, per me questa città è speciale. Abbiamo disputato una grande gara qui contro l’Estonia, questo stadio mi dà di più. Esposito? Avere giocatori di questa qualità per me è importante, ma non solo lui. Spingi di più, ti alleni di più. Non competiamo tra di noi, andiamo avanti spalla a spalla”.

Cosa ti ha fatto innamorare della Nazionale? “L’Italia. Da quando sono arrivato qui per la prima volta non ho mai avuto dubbi. Per me è la cosa più importante successa nella mia vita, indossare questa maglia e rappresentare l’Italia per me è tutto. Sono orgoglioso di indossare questa casacca”.

Giocare lontano dalle pressioni della Serie A può essere per te un toccasana? “Non lo so, io sono molto tranquillo ma credo in generale tutta la squadra. Abbiamo parlato di tranquillità, di leggerezza, di non pensare tanto. Dobbiamo fare quello che stiamo facendo, da quando è arrivato Gattuso la squadra ha dimostrato qualcosa in più e dobbiamo continuare così”.

Hai avuto il timore di perdere la Nazionale quando sei andato in Arabia? “Prima di tutto devo ringraziare Gattuso perché mi ha parlato tanto quando sono andato in Arabia, mi ha trasmesso tranquillità e fiducia. Mi ha detto delle cose che preferisco non dire ma sono molto grato a lui e continuerà sempre così”.

Cosa vi siete detti in questi tre mesi? “Tranquillità. Noi abbiamo una squadra di qualità, d’esperienza. Dobbiamo stare tranquilli e sereni e ora che dobbiamo scendere in campo bisogna solo essere al 200%. Tranquillità, leggerezza e comandare la partita, domani dobbiamo essere protagonisti e vincere. Siamo pronti per questa sfida decisiva, è il momento di dimostrare a tutti chi siamo”.