Nazionale, oggi il sorteggio di Nations League. I possibili avversari

Riccardo Focolari – 12 Febbraio, 11:51

Alle 18 di oggi pomeriggio, l'Italia conoscerà il girone della prossima edizione di Nations League. Le possibile avversarie

Nella serata di oggi, l’Italia conoscerà le avversarie da affrontare nella prossima edizione di Nations League. A partire dalle 18:00, è infatti in programma il sorteggio dei gironi del torneo. L’urna di Bruxelles vede gli azzurri del CT Rino Gattuso inseriti in seconda fascia con Olanda, Danimarca e Croazia.

I rischi principali vengono dalla prima fascia: Spagna, Francia, Portogallo e Germania i pericoli maggiori. Inoltre, anche la terza fascia nasconde delle insidie, come Inghilterra e Norvegia. In quarta fascia, ci sarebbe da evitare la Turchia di Yildiz. Di seguito le quattro fasce complete.
Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania
Fascia 2: ITALIA, Olanda, Danimarca, Croazia
Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia
Fascia 4: Galles, Repubblica Ceca, Grecia, Turchia