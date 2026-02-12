Nella serata di oggi, l’Italia conoscerà le avversarie da affrontare nella prossima edizione di Nations League. A partire dalle 18:00, è infatti in programma il sorteggio dei gironi del torneo. L’urna di Bruxelles vede gli azzurri del CT Rino Gattuso inseriti in seconda fascia con Olanda, Danimarca e Croazia.
Nazionale, oggi il sorteggio di Nations League. I possibili avversari
Riccardo Focolari – 12 Febbraio, 11:51
