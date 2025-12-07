Nazionale, Montella: “L’Italia non è debole, ma non gioca tranquilla”

“La serenità”.

Lo ha detto Gattuso ai suoi dopo la Norvegia: “Dovete crederci, siete più forti degli altri ai playoff”.

“Davvero? Non lo sapevo, ma concordo. L’Italia non è debole, ma non gioca tranquilla. È sempre sotto pressione e così non è facile. Al primo errore vai in difficoltà. Deve ritrovare gioia ed entusiasmo”.

“Perché sono motivati, ambiziosi e hanno cervello, qualità a volte rara ma importantissima”.

Perché in Italia non nascono Yildiz e Guler o ce ne sono di meno?

“Si può aprire un dibattito e io vivo lontano, non sono il più indicato. Però non c’è bisogno di stare in Italia per capire che si può fare di più. Cominciando dai bambini e dai dilettanti”.

Cosa suggerirebbe?

“Giocare di più con il pallone. Allenarsi con il pallone. Anche partitelle tre contro tre, come una volta, quando eravamo ragazzini noi. Imparare divertendosi. Oggi ci sono troppi tempi morti, troppe spiegazioni tattiche di minuti e minuti. I ragazzi si annoiano e perdono tempo preziosissimo: noi giocavamo per strada dalla mattina alla sera, loro qualche ora ogni settimana. Se gli togliamo anche quella…”.

Tra noi e il terzo Mondiale di fila perso ci sono Nord Irlanda, Galles e Bosnia: sarebbe un disastro epocale.

“Il Galles lo conosco, l’ho affrontato tre volte e fatto tre pari, due dei quali fuori casa. La differenza tra quando gioca a Cardiff e quando va all’estero è notevole. Partita complicata, sono molto rognosi. La Bosnia non mi pare meglio, ma se vuoi il Mondiale…”.