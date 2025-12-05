Nazionale, Materazzi: "Mondiali? Penso che daremo tutto per arrivarci perché..."

Le parole dell'ex difensore nerazzurro rilasciate in un'intervista ai microfoni della FIFA: il suo pensiero sul momento della Nazionale

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, è stato intervistato dalla FIFA per parlare del futuro a cui dovrà andare incontro l’Italia di mister Gattuso, con riferimento -ovviamente- agli spareggi che gli azzurri dovranno effettuare a marzo per qualificarsi ai prossimi Mondiali. Di seguito le dichiarazioni dell’ex difensore italiano:

“Noi italiani manchiamo da due edizioni, questa volta abbiamo necessità di andare al Mondiale, perché l’Italia ne ha vinti quattro ed è giusto che una Nazionale così forte aspiri a giocare la fase finale della competizione. Ce lo meritiamo, ma dobbiamo anche essere bravi a crescere sotto tutti i punti di vista e non rimanere indietro.

Purtroppo se fallisci due Mondiali, vuol dire che hai sbagliato qualcosa. Quindi devi cercare di migliorare, guardare anche cosa stanno facendo gli altri, per migliorare e arrivare ai Mondiali. Per noi italiani è fondamentale qualificarsi perché è noto che il calcio è molto importante e popolare in Italia.

Ha tantissimi tifosi, sia in Italia che all’estero, e soprattutto qui in America. Speriamo di andare ai Mondiali perché tutti noi, anche noi tifosi o ex leggende dell’Italia, ci aspettiamo di essere ai Mondiali. Penso che daremo tutto per arrivarci perché, come ho detto, sono ormai dieci, dodici anni che non partecipiamo, e questa è una grande sofferenza per l’Italia“.