NAZIONALE| La lista dei convocati di Gattuso per i playoff

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per i playoff mondiali che vedranno impegnata l’Italia la prossima settimana. Gli Azzurri scenderanno in campo giovedì 26 marzo, alla New Balance Arena di Bergamo, per sfidare l’Irlanda del Nord nella gara valida per la semifinale. In caso di vittoria, l’Italia accederebbe alla finale dei playoff, dove affronterà una tra Galles e Bosnia.
Sono tre i bianconeri convocati dal CT azzurro, si tratta rispettivamente di Andrea Cambiaso, Federico Gatti e Manuel Locatelli. Qui sotto l’elenco completo dei giocatori chiamati in Nazionale:
L’elenco dei convocati
- Portieri: Elia Caprile (Cagliari),Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City),Alex Meret (Napoli);
- Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
- Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter),Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
- Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).