Nazionale, il girone dell’Italia in caso di qualificazione al Mondiale 2026

Nella giornata di ieri, sono stati sorteggiati i gironi per il Mondiale 2026. La posizione dell'Italia in caso di qualificazione

Dopo due edizioni mancate, quella del 2018 in Russia e quella del 2022 in Qatar, l’Italia ha l’obbligo morale di superare i playoff per esserci al Mondiale 2026 (in Canada, USA e Messico). Nella giornata di ieri, a Washington, è andato in scena il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026: 48 squadre, 12 gruppi e un nuovo format.

Nell’urna anche i nomi delle squadre ancora coinvolte nei playoff di qualificazione: l’Italia, se si qualificherà, finirà nel gruppo B assieme a Canada, Qatar e Svizzera. Per accedere al girone, tuttavia, servirà superare gli ultimi due ostacoli: 26 marzo a Bergamo contro Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, il 31 marzo ci sarà lo scontro con la vincente tra Galles e Bosnia.