Nazionale, Grosso: "Basta paragoni. Bisogna ripartire da..."

Fabio Grosso, attuale mister del Sassuolo ed ex campione del Mondo, a Radio anch'io lo sport ha espresso il suo parere sulla Nazionale

Fabio Grosso, ex campione del Mondo nel 2006 e attuale tecnico del Sassuolo, ha parlato a Radio anch’io lo sport dell’attuale situazione della Nazionale. Ecco le sue parole: “Continuare i paragoni col passato e con l’Italia del 2006 non aiuta i giovani. Credo tanto nelle qualità dei ragazzi, dobbiamo essere bravi noi a saper metterli nelle condizioni giuste per potersi esprimere.

Dire continuamente quello che ci manca non aiuta a ottenere quello che serve. Dobbiamo essere equilibrati a riconoscere determinate mancanze evidenti in questi ultimi anni e ovviamente non mi riferisco solo ai giocatori. Bisogna lavorare per riempire queste mancanze, come la nostra Nazionale merita.

Esposito è la dimostrazione che ci sono ragazzi bravi. È giovane, forte, si sta affacciando anche a livelli altissimi sia con l’Inter sia con la Nazionale. Esposito è una cosa bella nel nostro calcio. Diciamo spesso che abbiamo bisogno di ragazzi nuovi.

Lui è la dimostrazione che i ragazzi ci sono e sono anche bravi. Partiamo da loro per ricostruire qualcosa di bello. Dobbiamo alzare il nostro livello e possiamo farlo mettendo dentro energia fresca, con ragazzi che vogliono ambire a palcoscenici importanti.”