Nazionale, giovedì a Bruxelles il sorteggio della Nations League

Questo giovedì, a Bruxelles, la Nazionale italiana seguirà i sorteggi della UEFA Nations League. Azzurri in seconda fascia

Mentre l’attenzione resta puntata sulla semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo, l’Italia inizia già a guardare al futuro. Giovedì 12 febbraio, alle ore 18, a Bruxelles gli Azzurri conosceranno infatti le avversarie del girone della UEFA Nations League 2026/27.

A rappresentare la FIGC saranno il presidente Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e Leonardo Bonucci, assistente del commissario tecnico Gennaro Gattuso. L’Italia è stata inserita in seconda fascia, insieme a Paesi Bassi, Danimarca e Croazia.

Le sedici Nazionali partecipanti verranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre, con sei partite complessive per ciascuna selezione. La fase a gironi prenderà il via a fine settembre 2026 e si concluderà a novembre. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale si disputerà nel giugno 2027.

Le fasce del sorteggio

1ª fascia: Portogallo, Spagna, Francia, Germania

2ª fascia: Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia

3ª fascia: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia

4ª fascia: Galles, Cechia, Grecia, Turchia