Nazionale, Gattuso: “Meno danni possibile. Chiesa è il problema”

Il CT Gattuso ha parlato in seguito al sorteggio della prossima avversaria dell’Italia ai playoff per i Mondiali 2026, l’Irlanda del Nord

Oggi a Zurigo ci sono stati i sorteggi per scoprire le varie avversarie che dovranno affrontare le squadre che parteciperanno ai playoff per tentare di conquistare un posto al Mondiale 2026.

L’Italia, che non si qualifica al Mondiale da tre anni, dovrà affrontare il 26 marzo l’Irlanda del Nord in semifinale, mentre cinque giorni dopo -in caso di vittoria- dovrà vedersela con una tra Galles e Bosnia.

In merito al sorteggio il tecnico Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Rai Sport. Ecco le sue parole.

“L’Irlanda del Nord è squadra fisica, non mollano mai. Dobbiamo giocarcela, lo sto dicendo da tre mesi. Sapevamo che dovevamo passare dal playoff. È un percorso che dobbiamo migliorare, guardiamo con fiducia in avanti.

Non sta a me decidere per lo stage. Abbiamo un Presidente e chi si occupa di questi. Più giorni abbiamo per stare insieme meglio è. Ci rivedremo alla 30esima giornata, da parte mia devo pensare a come stare a contatto con i giocatori e parlarci. Non solo di calcio. Speriamo di fare le robe nel verso giusto.

Penso che il problema non sia tattico, i moduli hanno pro e contro. Dobbiamo lavorare sulla nostra fragilità, quando facciamo le robe fatte bene siamo competitivi. Non puoi permetterti di fare errori come l’altra sera. Di moduli avremo tempo, ora studieremo gli avversari. Vediamo di fare meno danni possibili.

Il problema di Chiesa lo sapete bene, lo chiamo a ogni convocazione. Il problema non è Gattuso, ce l’ha lui. Lo sapete bene.“