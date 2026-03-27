NAZIONALE| Gattuso al termine del match: “Ora testa alla finale contro la Bosnia”

Le dichiarazioni del Ct Gennaro Gattuso, al termine della gara valida per la seminale playoff per accedere al prossimo Mondiale.

Al termine del successo dell’Italia ottenuto ai danni dell’Irlanda del Nord con il risultato di 2-0, il Ct degli azzurri Gennaro Gattuso, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

“Sicuramente non è stata una gara facile. Loro nel primo tempo sono stati molto bravi a chiudere gli spazi, mentre noi potevano fare decisamente meglio. In settimana avevamo preparato la gara in modo diverso da quello che si è visto nei primi 45’ minuti di gioco. Nel secondo tempo siamo stati più bravi a far girare velocemente la palla e siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. Ora ci giochiamo la finale e cercheremo di recuperare bene”.

Sulla gara contro la Bosnia di martedì 31 marzo: “La tensione che sentiamo noi la sentiranno anche gli altri, anche se saranno due atmosfere diverse. Questa vittoria ci voleva e ringraziamo tutti i tifosi per il sostegno che ci hanno dimostrato, ne avevamo bisogno. Grazie a tutti, ora ci giochiamo questa finale”.