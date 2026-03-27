NAZIONALE| Gattuso al termine del match: “Ora testa alla finale contro la Bosnia”

Al termine del successo dell’Italia ottenuto ai danni dell’Irlanda del Nord con il risultato di 2-0, il Ct degli azzurri Gennaro Gattuso, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi:
“Sicuramente non è stata una gara facile. Loro nel primo tempo sono stati molto bravi a chiudere gli spazi, mentre noi potevano fare decisamente meglio. In settimana avevamo preparato la gara in modo diverso da quello che si è visto nei primi 45’ minuti di gioco. Nel secondo tempo siamo stati più bravi a far girare velocemente la palla e siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. Ora ci giochiamo la finale e cercheremo di recuperare bene”.
Sulla gara contro la Bosnia di martedì 31 marzo: “La tensione che sentiamo noi la sentiranno anche gli altri, anche se saranno due atmosfere diverse. Questa vittoria ci voleva e ringraziamo tutti i tifosi per il sostegno che ci hanno dimostrato, ne avevamo bisogno. Grazie a tutti, ora ci giochiamo questa finale”.