Nazionale, Buffon: “Siamo ultracompetitivi. Ecco chi eviterei”

Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport prima dei sorteggi per i playoff al Mondiale 2026. Di seguito le sue parole.

Come passerete questi mesi?

“Li attendiamo con trepidazione e con entusiasmo, perché alla fine stiamo prendendo una strada molto particolare in Italia, e delicata, quella del non ci resta che piangere o ricordati che devi morire. Le persone hanno sempre paura, vedono fantasmi ovunque. Io mi auguro che ci possano essere due partite importanti. Vanno affrontate per quello che valiamo, per quello che siamo, per quello che è la nostra storia. Tolta l’ultima sconfitta, che è stata una gara che ci ha mortificato dal punto di vista del risultato più che per la prestazione, non ci deve intaccare. In ogni percorso virtuoso c’è sempre un momento nel quale c’è un contrattempo, bisogna vedere la reazione.”

Ma bisogna un po’ resettare quell’ultimo secondo tempo lì per la Norvegia? Questo gruppo sta crescendo?

“Con molta onestà e lucidità, dico che la partita con la Norvegia è stata una nel quale nel primo tempo non abbiamo fatto fare un tiro a loro e noi abbiamo avuto due o tre opportunità per fare il 2-0. Infine al 78′ eravamo 1-1 e quindi significa che siamo una squadra ultracompetitiva se non perdiamo la lucidità. E al di là di tutto quello che ne possono pensare certe menti ottenebrate del calcio, la Norvegia secondo me in questo momento storico è tra le prime 5-6 del mondo come valori. Ha entusiasmo, ha fisicità, ha vigore fisico, ha tecnica e in più ha tre fenomeni. Ciò vuol dire che partono da 2-0 e queste sono cose significative che contano nel calcio. Se noi andiamo a vedere i numeri sono stati tutti equi, a parte nei gol.”

C’è una favorita su tutte, se potessi scegliere?

“Scegliere nessuna, non si dice mai perché poi la vita si diverte a castigarti. Se potessi eviterei la Polonia in trasferta e la Svezia in semifinale. Tutte le altre sono partite che vanno giocate e si giocherebbero con grande possibilità di successo.”