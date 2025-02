Napoli, Conte: “Cresciuta la consapevolezza e l’autostima”

Antonio Conte ha parlato della crescita in stagione del suo Napoli: per l'allenatore, la squadra avrebbe acquisti consapevolezza e autostima

Intervistato nel post match ai microfoni di DAZN, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato il pareggio ottenuto in Serie A contro la Roma. Ecco le sue parole: “Gli scompensi dopo la stagione dell’anno scorso erano tanti. Abbiamo 54 punti, più dell’anno scorso con 15 partite alla fine del campionato. Quando c’è un stagione negativa non è solo sfortuna. Abbiamo resettato e abbiamo iniziato a lavorare anche sull’autostima e sulla consapevolezza oltre che a livello tattico. Ora siamo una squadra. Vedere la soddisfazione dei giocatori della Roma ci deve far capire che siamo temuti e che stiamo facendo qualcosa di importante. Ora resettiamo e pensiamo che i dettagli spostano“.

Conte: “Tante occasioni per la Roma? Mancini ha visto un altra partita…”

Sull’1-1 dello stadio Olimpico, il tecnico del Napoli ha aggiunto: “Sentivo quello che diceva Mancini, che la Roma ha avuto tante occasioni: evidentemente quando uno è in campo non si rende conto. Magari ha visto un’altra partita ed è entrato dopo in campo. Ci sta comunque di pareggiare in casa della Roma, come ci sta di vedere anche la loro soddisfazione per il pareggio, significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Potevamo fare meglio nell’ultima occasione. Hanno fatto lo stesso gol in coppa e ci dispiace perché questi sono dettagli importanti; sicuramente c’è l’amaro in bocca, lasci una situazione che avevamo visto molte volte in video, ma fa parte del percorso di crescita“. Leggi anche le parole di Balzarini sul confronto tra Conte e Thiago Motta <<<