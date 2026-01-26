JuveNews.eu
Mondiali 2026, Gravina: “Qualificazione importante per il bilancio”

Riccardo Focolari – 26 Gennaio, 19:49

Il presidente della FIGC ha parlato a margine del consiglio federale sugli effetti economici di una eventuale qualificazione al Mondiale

La FIGC, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che durante il consiglio federale è stato approvato budget del 2026. Di seguito le parole: “Prima riunione del 2026 a via Allegri del Consiglio Federale, che questa mattina ha approvato all’unanimità il Budget 2026 della FIGC.

Allo stato attuale il bilancio di previsione per il 2026 presenta un risultato atteso negativo per 6,6 milioni di euro. Tale evidenza riflette, tuttavia, una serie di assunzioni estremamente prudenziali, prima fra tutte l’impossibilità di considerare gli ingenti introiti che sarebbero garantiti dalla partecipazione della Nazionale al Mondiale FIFA, che si confida di poter rettificare in senso migliorativo nel corso dell’esercizio.

Complessivamente, il risultato risulta determinato da una stima del valore della produzione di 191,9 mln €, a fronte di un totale di costi della produzione di 189,1 mln €. Il margine operativo lordo risulta di 9 mln €, il margine operativo netto di 2,76 mln €, il risultato ante imposte di 5,7 mln € e l’imposizione fiscale di 12,4 mln. 

Sul sito della FIGC, inoltre, sono riportate anche le parole di Gravina, proprio sul budget del 2026: “Molto dipenderà dalla nostra qualificazione al Campionato del Mondo che come potete ben immaginare avrebbe un impatto molto positivo sul budget. A mio avviso si poteva fare qualcosa in più con un pizzico di attenzione in più avremmo dovuto prevedere un’ipotesi di questo tipo in fase di compilazione dei calendari.
L’assenza dello stage non deve però dare alibi a nessuno e non indebolisce la nostra convinzione di poter andare al Mondiale, anzi la rafforza. Facciamo grande affidamento sulle nostre capacità interne e confidiamo nel grande aiuto del pubblico di Bergamo in occasione della prima partita con l’Irlanda del Nord.”