Moldavia-Italia, Mancini: "Poteva essere un'altra gara. Battere la Norvegia per..."

Le parole di Gianluca Mancini, difensore della Nazionale, dopo la partita vinta 2-0 ieri contro la Moldavia

Intervistato da Sportmediaset, Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma e della Nazionale, si sofferma a parlare del successo ottenuto dalla squadra di Gattuso sulla Moldavia nel match di qualificazione ai Mondiali giocato ieri sera. Ecco le sue parole.

“La partita della Norvegia non mi interessava e penso anche ai miei compagni, ci è stato detto il risultato, come è normale che sia. Siamo scesi in campo per vincere la partita, l’approccio è stato buono, se l’avessimo sbloccata prima si parlerebbe di un’altra partita, ma non è stato così.

Ai vostri occhi è sembrata una gara brutta perché sbloccata all’87’ con il colpo di testa di un difensore. Ci abbiamo provato soprattutto nel primo tempo, mentre nel secondo c’era un po’ d’ansia e forzavamo le giocate per sbloccarla. Alla fine abbiamo segnato su un cross e subito dopo abbiamo fatto il 2-0.

Per questo dico che se l’avessimo sbloccata subito sarebbe stata un’altra gara. Se la sfida con la Norvegia può darci fiducia per i playoff in caso di vittoria? Sì, assolutamente. Sono un’ottima squadra, ha individualità importanti. Sarà una bella partita a Milano con tante persone a vederci contro una buona squadre. Sicuramente vincere è una cosa buona, ma dobbiamo riposare e prepararci al meglio per arrivare domenica in buone condizioni”.