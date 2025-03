Milan, Conceicao contestato: “Passo indietro? Momento non facile”

Le parole dell'allenatore del Milan Sergio Conceicao dopo la sconfitta contro la Lazio: "Mi fa male veramente"

Ennesima sconfitta stagionale per il Milan che, ancor più della Juve, sta vivendo un’annata particolarmente complicata. Al termine della partita l’allenatore rossonero Sergio Conceicao ha spiegato: “Il momento non è facile, lo sappiamo, i giocatori sentono quello che è intorno al club. L’unica strada è lavorare e dare il massimo tutti i giorni. Serve orgoglio per cambiare la situazione. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, ci sentivamo strani, mai mi è successo un ambiente del genere in carriera. Quando è così tutto è più difficile, quando non esce un dribbling, un passaggio, quando vai sotto, è difficile da gestire. Ma abbiamo reagito, potevamo pareggiare e anche vincere. Loro mi danno risposte positive, credono a quello che facciamo. Non ho avuto tanto tempo per lavorare, si gioca ogni tre giorni partite decisive, non è facile”.

Milan, le parole di Conceicao

In conferenza stampa ha poi aggiunto: “Io un passo indietro? In questo momento quello che mi tocca di più è vedere la frustrazione con cui i giocatori escono dal campo. Io sono qua per difendere i miei ragazzi e il spogliatoio. Vogliamo dimostrare questo orgoglio in questa fase negativa. Continuiamo a lavorare forte. Ho tante cose in testa questa settimana e devo preparare la partita di Lecce. Vivo giorno per giorno, il Milan è la cosa più importante. Mi fa male veramente. Sono così ferito, così come i tifosi. Sono abituato sin da piccolo a vincere e in questo momento non mi sento per niente bene. Lavoro bene, e cercherò di farlo”.