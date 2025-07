Lega Serie A, Wesley arriva alla Roma

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Roma, parlando anche dell'acquisto di Wesley.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull’arrivo di Wesley alla Roma. Ecco il comunicato: “La Roma mette a segno uno dei colpi più attesi per dare forma al nuovo progetto tecnico. Wesley è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso, pronto a mettersi al lavoro agli ordini di Gian Piero Gasperini, che ne ha caldeggiato l’arrivo con convinzione. Tecnico da sempre attento alla valorizzazione degli esterni, Gasperini ha costruito i suoi successi – dal Genoa all’Atalanta – partendo proprio dal modellare giocatori in grado di interpretare le fasce in chiave moderna, dinamica e offensiva. In questo senso, l’acquisto di Wesley rappresenta un tassello chiave nella costruzione della nuova Roma, che ha già accolto in questa sessione estiva anche El Aynaoui e Ferguson. Wesley: dal Flamengo a Trigoria grazie a YouTube La parabola calcistica di Wesley Vinícius França Lima, classe 2003, si distingue per resilienza e spirito di sacrificio. Nato nel sud del Brasile, Wesley ha vissuto una battuta d’arresto prematura durante gli anni della pandemia: dopo aver mosso i primi passi all’Atlético Tubarão, decide di smettere col calcio per cercare un impiego stabile, allontanandosi temporaneamente dai campi da gioco”.

Le altre informazioni

"Ma il destino ha in serbo un'occasione: un video amatoriale su YouTube, in cui mostra le sue giocate, attira l'attenzione degli osservatori del Flamengo. Nel 2021 inizia così il suo percorso nella cantera rossonera, fino alla promozione in prima squadra, dove si impone nel campionato statale carioca e, con l'arrivo in panchina di Jorge Sampaoli, conquista la maglia da titolare. I numeri al Flamengo – 136 presenze, 4 reti e 6 assist – raccontano solo in parte il suo contributo: la sua importanza nel gioco della squadra è emersa in tutta la sua chiarezza grazie ai riflettori del Mondiale per Club, torneo in cui ha saputo farsi notare su scala internazionale. Le prestazioni di Wesley non sono passate inosservate nemmeno ai vertici della Seleção e nel marzo del 2025 sono arrivate le prime due presenze con la maglia verdeoro".