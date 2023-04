Klopp bussa alla porta della Juventus: news improvvisa nella notte

Grossa attenzione in vista di giugno. Uno dei pilastri dello scacchiere di Allegri è finito nel mirino di un top club europeo: la situazione

Umori in bilico in casa Juventus. Se da un lato infatti si sorride per i risultati del campo, con i bianconeri che hanno fatto un importante passo verso le semifinali europee, dall’altro pesa l’attesa per i verdetti della giustizia, sportiva e non. La dirigenza e lo stesso Allegri hanno però chiesto alla squadra massima concentrazione sul campo per portare a casa gli obiettivi stagionali, indipendentemente da quelle che saranno le decisioni esterne. Poi, a giugno, la società darà a prescindere il via a una vera e propria rivoluzione estiva che dovrà portare ad aprire un nuovo ciclo vincente. In tutto ciò, però, attenzione anche a pericolose notizie di mercato che spaventano i tifosi.

È inutile girarci intorno, la rivoluzione estiva porterà diversi giocatori lontano dalla Juventus. Alcuni per questioni anagrafiche o contrattuali, altri in quanto occasioni per monetizzare a fronte di un rendimento non sempre al top. Allo stesso tempo, però, Allegri dovrà guardarsi da alcune big pronte a tutto per rubare i gioielli bianconeri. E, in questo senso, attenzione alle ultime voci che coinvolgono proprio Manuel Locatelli. Il centrocampista, infatti, dando a quanto riportato dall’Inghilterra sarebbe finito nel mirino del Liverpool di Klopp. Che lo avrebbe messo sulla sua lista della spesa. Ma quanto è concreto il rischio di un addio?

A oggi, secondo quanto risulta alla nostra redazione, il rischio è da considerarsi moderato. Va detto che le possibilità economiche dei Reds rischiano di far vacillare seriamente la società bianconera. Ma, allo stesso tempo, Locatelli è un giocatore fondamentale per la Juventus e per lo stesso Allegri, che lo ritiene uno dei pilastri su cui costruire il prossimo ciclo. In questo senso, allora, il contratto in scadenza nel 2026 può essere un forte alleato dei bianconeri. Che, allo stesso tempo, dovranno comunque guardarsi dal Liverpool. Il richiamo della Premier e i milioni che potrebbero essere messi sul piatto - della società e del giocatore - potrebbero giocare un ruolo determinante. In tutto questo occhio perché è arrivata una notizia bomba sul mercato della Juventus<<<