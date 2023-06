News Juve, indiscrezione bomba: “Ecco chi può arrivare” | Mercato

1 di 2

News Juve, indiscrezioni bollenti

Ultimo minuto Juventus

La Juventussta lavorando in maniera molto importante per pianificare il futuro. Questo è chiaro, oramai. Servirà una rivoluzione capace di dare una svolta dopo una stagione maledetta come quella che abbiamo vissuto quest'anno e che grida vendetta per molti aspetti.

Calciomercato Juventus: Elkann ha tante questioni sul tavolo

Ecco la ragione per cui in questi giorni si sta già pianificando il futuro con mille argomenti sul tavolo. Allegri rimarrà? E Giuntoli, alla fine, arriverà? Sulla questione legata al tecnico non c'è molto da dire. Solo fra qualche giorno sarà tutto molto chiaro. Max vorrebbe probabilmente restare, a ragionare è la società. Che si guarda intorno a pensa a Tudor. Ma c'è dell'altro.

C'è la questione legata a Giuntoli, ovviamente. L'attuale dirigente del Napoli spinge per arrivare a Torino e in un modo o nell'altro, crediamo che alla fine il matrimonio in questione andrà in porto. Ma non sarà l'unica cosa su cui riflettere. Sì, perché proprio in questi minuti è uscita fuori una bomba di calciomercato, davvero niente male <<<