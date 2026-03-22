Juventus, il Como non sbaglia e stacca i bianconeri

Nella sfida tra Como e Pisa di domenica 22 marzo alle 12:30, la squadra di Cesc Fabregas si è imposta contro i toscani.

Non c’è stata partita tra Como e Pisa. I comaschi hanno schiacciato la squadra di Hiljemark con un netto 5-0. La squadra di Cesc Fabregas si impone così sui neo-promossi, condannandoli ad un momentaneo ultimo posto. I pisani hanno vinto soltanto 2 partite in tutto il campionato, segnando 23 gol e subendone 54. Numeri impietosi, che non lasciano molte speranze ai tifosi della città Alfea. Le probabilità di tornare nel campionato cadetto sono alte. L’esonero di Gilardino non ha portato i frutti sperati, al netto di una rosa non all’altezza della Serie A.

Un Como spaziale

Numeri completamente opposti per il Como, la squadra rivelazione di questo campionato. Ad inizio anno le aspettative si erano alzate rispetto alla stagione precedente, e Fabregas non sta deludendo. Quello che sembrava un sogno, potrebbe rivelarsi realtà.

Il Como, con la vittoria di oggi firmata da Diao, Douvikas (2° nella classifica marcatori a 11 gol), Baturina, Nico Paz e Perrone, si porta al quarto posto in solitaria. 57 punti per la squadra lacustre, 54 per i bianconeri juventini e 51 per la Roma, che oggi giocherà contro il Lecce.

Una squadra che si diverte e fa divertire: 53 gol segnati e soltanto 23 subiti. Sono il secondo miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Soltanto l’Inter ha segnato di più (65). Le seconde migliori difese sono quelle di Milano: Inter e Milan hanno subito entrambe 23 gol.

Ora il sogno Champions è concreto, e sempre più plausibile.