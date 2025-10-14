Italia-Israele, l’undici probabile di Gattuso: Locatelli dal primo

In vista della sfida contro Israele, ecco la formazione titolare probabile del commissario tecnico dell'Italia, Rino Gattuso

Dopo la vittoria con l’Estonia, l’Italia ha l’obbligo di vincere per staccare definitivamente Israele dalla lotta al secondo posto e continuare a sperare in un passo falso della Norvegia in vista del fatidico faccia a faccia nell’ultima giornata del girone. Tuttavia, il primo posto nel girone, sembra più che mai pura utopia.

In vista del match, ecco le probabili delle due formazioni:

ITALIA (3-5-2, probabile XI): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Ct. Gattuso

ISRAELE (4-2-3-1, probabile XI): Dan. Peretz; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Abu Fani; Khalaili, Biton, Solomon; Gloukh. CT Ben Shimon