Italia-Israele, l’undici probabile di Gattuso: Locatelli dal primo

Dopo la vittoria con l’Estonia, l’Italia ha l’obbligo di vincere per staccare definitivamente Israele dalla lotta al secondo posto e continuare a sperare in un passo falso della Norvegia in vista del fatidico faccia a faccia nell’ultima giornata del girone. Tuttavia, il primo posto nel girone, sembra più che mai pura utopia.
In vista del match, ecco le probabili delle due formazioni:
ITALIA (3-5-2, probabile XI): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Ct. Gattuso
ISRAELE (4-2-3-1, probabile XI): Dan. Peretz; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Abu Fani; Khalaili, Biton, Solomon; Gloukh. CT Ben Shimon