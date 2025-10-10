Italia-Israele, la FIGC aiuterà la popolazione di Gaza. L’iniziativa di Stadio Vuoto

Il Comitato Stadio Vuoto ha convinto la FIGC per un gesto di pace nei confronti della popolazione di Gaza, in occasione di Italia-Israele

Un simbolo di pace visibile addosso e un minuto di silenzio durante la partita Italia-Israele, in programma a Udine martedì 14 ottobre. È la richiesta avanzata in conferenza stampa dal Comitato Stadio Vuoto, rappresentato da Franco Corleone e Andrea Sandra.

“Sarebbe un segnale eloquente di sintonia con chi, come noi, chiede il rispetto dei diritti e della dignità umana. Non era e non è una festa: non si può esultare mentre a Gaza si continua a morire. Avevamo proposto al sindaco Alberto Felice De Toni di farsi portavoce alla Federazione calcio affinché gli introiti televisivi della partita fossero devoluti a una associazione umanitaria che opera in Palestina.

Questa richiesta è stata accolta: il presidente Gravina ha dichiarato che la FIGC agirà in tal senso. Non si tratta, certo, di una misura compensativa rispetto a quanto chiedevamo, ossia la sospensione di Israele dalle competizioni internazionali, ma riteniamo che questo gesto sia un segnale positivo e condivisibile”.