Italia-Israele, i convocati di Gattuso. La scelta su Locatelli

Dopo la vittoria con l’Estonia, l’Italia ha l’obbligo di vincere per staccare definitivamente Israele dalla lotta al secondo posto e continuare a sperare in un passo falso della Norvegia in vista del fatidico faccia a faccia nell’ultima giornata del girone. Tuttavia, il primo posto nel girone, sembra più che mai pura utopia.

L’impresa di qualificarsi come primi in graduatoria sembra ormai impossibile, ma la Nazionale è tenuta comunque a provarci fino all’ultimo. In occasione del match contro Israele, al Bluenergy Stadium di Udine, ecco i convocati del CT Gattuso: