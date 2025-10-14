Italia-Israele, i convocati di Gattuso. La scelta su Locatelli
Italia-Israele, i convocati di Gattuso. La scelta su Locatelli

Riccardo Focolari
14 Ottobre, 17:58
In vista della sfida contro Israele, al Bluenergy Stadium di Udine, il commissario tecnico dell'Italia ha diramato la lista dei convocati

Dopo la vittoria con l’Estonia, l’Italia ha l’obbligo di vincere per staccare definitivamente Israele dalla lotta al secondo posto e continuare a sperare in un passo falso della Norvegia in vista del fatidico faccia a faccia nell’ultima giornata del girone. Tuttavia, il primo posto nel girone, sembra più che mai pura utopia.

L’impresa di qualificarsi come primi in graduatoria sembra ormai impossibile, ma la Nazionale è tenuta comunque a provarci fino all’ultimo. In occasione del match contro Israele, al Bluenergy Stadium di Udine, ecco i convocati del CT Gattuso:

Portieri – Donnarumma, Meret, Vicario.

Difensori – Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Mancini.

CentrocampistiLocatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi.

Attaccanti – Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito.

