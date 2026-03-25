Italia-Irlanda del Nord, parla Zoff: “Bisogna essere consapevoli dei propri mezzi”

Le dichiarazioni di Dino Zoff alla vigilia dell’importantissima gara di domani tra gli azzurri e l’Irlanda del Nord.

Intervistato dal Corriere della Sera, Dino Zoff, ex portiere ed allenatore di Juventus e nazionale, ha parlato della gara di domani sera tra l’Italia e l’Irlanda del Nord. Di seguito le sue parole:

“Se giochiamo da Italia, passiamo sicuro. Siamo più forti sia dell’Irlanda del Nord sia di Galles e Bosnia. Abbiamo più qualità, giocatori migliori, maggiore esperienza. Però queste sono partite speciali, vince chi ci crede di più. Bisogna essere concentrati, lucidi, convinti, in un certo senso anche sereni, consapevoli dei propri mezzi. Siamo l’Italia, facciamo l’Italia. Senza pensare né di aver già vinto né di aver già perso. Si entra in campo e si dà tutto, a testa alta”.

Consigli a Gattuso? Non ne ha bisogno. Solo di fare ciò che ritiene sia meglio fare, evitando di ascoltare le voci che arrivano da fuori, anche dai social. Noi al Mondiale del 1982 ci isolammo da tutto e tutti, nessuno credeva in noi, invece andò come andò”. Queste le parole di Dino Zoff.