Italia-Irlanda del Nord, il commento di Locatelli: “Bisognare fare una grande finale”

Le parole del capitano bianconero al termine della gara vinta dall’Italia per 2-0. Gli azzurri giocheranno la finale contro la Bosnia.

Al termine di Italia-Irlanda del Nord, gara valida per la seminale playoff per accedere al prossimo Mondiale, il capitano della Juventus Manuel Locatelli, ha commentato la prestazione degli azzurri ai microfoni della Rai. Di seguito le parole del centrocampista bianconero:

“C’è ancora tanto da fare, abbiamo una finale da giocare. Non abbiamo fatto ancora nulla. Siamo partiti un po’ contratti, poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Dobbiamo fare un’altra gran finale. Dal campo avevo l’idea che potessi aiutare di più la squadra giocando nella mia posizione. Poi il mister mi ha detto di stare più alto e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio”.



Il commento sul gruppo azzurro: “Ci aspettavamo che fosse una partita così. Siamo un gruppo bellissimo e Gattuso è il nostro condottiero. Siamo veramente uniti, anche per le sofferenze che abbiamo passato in questi ultimi anni. Ora non abbiamo scuse, contro la Bosnia dobbiamo fare una grande gara”.

Le parole di Gattuso a fine primo tempo: “Il mister ci ha chiesto se pensavamo fosse facile. Siamo consapevoli di quanto pesino queste partite, ma dobbiamo portarci dentro la compattezza che abbiamo avuto. Alla fine il lavoro di squadra paga sempre.”

La gara con la Bosnia: “Servirà sicuramente personalità, gente che si fa dare la palla e che ha la parola positiva per il compagno. L’obiettivo è continuare su quanto fatto vedere nel secondo tempo di oggi. Vorrei ringraziare tutto il pubblico presente, perché sono consapevole che abbiamo una grande responsabilità verso di loro e tutti i tifosi italiani. Questo è un motivo in più per spingere al massimo”.