Israele-Italia, Gattuso: "Siamo dei pazzi. Dobbiamo migliorare in..."

Ai microfoni della Rai, nel post partita di Israele-Italia (4-5) è intervenuto Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale

Al termine di una partita incredibile, vinta per 5-4 contro Israele, il commissario tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, si è presentato ai microfoni della Rai. Ecco le sue parole: “I nostri avversari ci hanno sorpresi un po’, venivano sui riferimenti uomo su uomo. Oggi la gamba non è stata brillantissima, ma ci sta: alla seconda partita è sempre così, però c’è da migliorare.

Siamo dei pazzi, abbiamo preso dei gol assurdi ma ci teniamo la vittoria. Siamo troppo fragili, concediamo gol troppo facilmente: i ragazzi lo sanno, ma il problema è mio e non loro. Per giocare di reparto, dobbiamo migliorare in qualcosa. Bisogna dare merito alla squadra perché abbiamo avuto la forza di reagire ad ogni schiaffone che abbiamo preso, ma non si possono concedere gol facili come accaduto oggi. Io e il mio staff dobbiamo migliorare il più presto possibile, non critico i miei giocatori.

Nonostante non sia stata una grandissima giornata, c’è stata voglia di reagire e questa è la cosa più importante. Un po’ di esperienza in più e qualche accorgimento sarebbe servito, ora però godiamoci questo successo perché sono stati otto giorni incredibili. Ringrazierò la squadra negli spogliatoi, ma per fare qualcosa di importante dobbiamo crescere.”