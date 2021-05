Il Milan sostituisce Donnarumma: ufficiale l’arrivo di Maignan dal Lille

Il Milan sostituisce Donnarumma

TORINO - Il Milan sostituisce Donnarumma con l'acquisto dell'ex portiere del Lille, Mike Maignan . Questo il comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore francese Mike Maignan dal LOSC Lille a partire dal 1° luglio 2021. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026 e vestirà la maglia numero 16. Nato a Cayenne (Guyana francese) il 3 luglio 1995, Mike Maignan è cresciuto nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain. Nell'estate 2015 è passato al LOSC Lille con cui ha collezionato 180 presenze in sei stagioni, conquistando il titolo di Campione di Francia nel campionato appena concluso. Dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili della Francia, dall'Under 16 all'Under 21, nell'ottobre 2020 ha esordito con la Nazionale maggiore e rientra nell'elenco dei 26 convocati che prenderanno parte ai Campionati Europei del 2021". Ora la Juventus si trova dunque la strada spianata per l'acquisto di Donnarumma a parametro zero.

A proposito di Juventus ha parlato Cristiano Ronaldo sui suoi profili social analizzando la stagione dei bianconeri: "La vita e la carriera di ogni top player sono fatte di alti e bassi. Anno dopo anno affrontiamo squadre fantastiche, con giocatori straordinari e obiettivi ambiziosi, quindi dobbiamo sempre dare il massimo per mantenerci a livelli di eccellenza. Quest'anno non siamo riusciti a vincere la Serie A, complimenti all'Inter per il meritato titolo. Devo comunque valorizzare tutto quello che abbiamo realizzato in questa stagione alla Juventus, sia in termini collettivi che individuali. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e il trofeo Serie A Top Scorer mi riempiono di felicità, soprattutto per le difficoltà che portano con sé, in un Paese dove nulla è facile da vincere. Con questi traguardi ho raggiunto un obiettivo che mi ero prefissato sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia: vincere il Campionato, la Coppa e la Supercoppa, ma anche essere Miglior Giocatore e Capocannoniere in questo grande Paese calcistico pieno di giocatori straordinari, club giganti e una cultura calcistica molto personale. Ho già detto che non inseguo i record, i record mi inseguono