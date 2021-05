Dall’Inghilterra: lo United insiste per il ritorno di Ronaldo

Il futuro del fuoriclasse portoghese è in bilico

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'addio del fuoriclasse portoghese, che qualche settimana fa sembrava imminente, è stato per il momento scongiurato. La possibilità di tentare un nuovo assalto alla "coppa dalle grandi orecchie" potrebbe tentare Cr7 nel continuare ancora per almeno una stagione all'ombra della Mole (il contratto va in scadenza nel giugno del 2022). Il pesante ingaggiato percepito (31 milioni netti a stagione) e la necessità di rinforzare altri reparti della rosa, potrebbero però spingere la Juve verso la clamorosa separazione dal proprio numero 7. E la nuova destinazione non sarebbe un problema.

Nel futuro potrebbe esserci un ritorno allo Sporting, club in cui Ronaldo ha mosso i primi passi nel mondo del calcio professionistico, come aveva dichiarato nei giorni scorsi il presidente Frederico Varandas: "Credo che un giorno verrà a giocare qui. Cristiano è stato tra i primi a mandarmi un messaggio per congratularsi per la vittoria del campionato. Ora però ha un altro anno di contratto con la Juve e so che vuole continuare a competere per vincere la Champions League. Ovviamente il suo ritorno qui dipende da lui: Cristiano oltre ad essere un grande giocatore è un grande tifoso dello Sporting". Secondo il tabloid britannico The Athletic, però, al momento appare più probabile un altro clamoroso ritorno: quello al Manchester United. Il potente procuratore Jorge Mendes e la società dei "Red Devils" sarebbero in costante contatto da giorni per mettere in piedi il clamoroso affare. La palla, però, è nelle mani di Cristiano: solo lui, infatti, potrà decidere cosa fare dal prossimo anno.