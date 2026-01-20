IFAB; oggi riunione a Londra: ecco su cosa si discuterà

L’International Football Association Board (IFAB), l’organo che decide le regole del calcio, si riunirà oggi a Londra per discutere possibili aggiornamenti alle regole in vista della prossima stagione e del Mondiale 2026. Il tema più caldo resta, ovviamente, il fuorigioco.
La proposta di Arsène Wenger -spazio netto tra attaccante e difensore- sembra destinata a essere accantonata poiché considerata troppo favorevole agli attaccanti. Le difese, infatti, sarebbero costrette a indietreggiare eccessivamente. Tuttavia, sembra esserci spazio per un compromesso.
Una nuova proposta suggerisce di giudicare la posizione usando solo il torso: così si vanno ad ignorare testa, braccia, gambe e piedi. Si partirà con un test nel calcio giovanile. Riflessioni anche sul VAR, dove la FIFA punta a revisionare tutti i calci d’angolo grazie alle risorse disponibili e correzioni sul doppio cartellino giallo errato.
Per quanto riguarda le perdite di tempo, probabile l’introduzione di un tempo limite per rimesse laterali e rinvii dal fondo, simile a quello per il portiere con palla in mano. Possibile anche un ampliamento del concetto di ultimo uomo: rosso anche se il fallo impedisce un passaggio a un compagno meglio posizionato, valutando posizione e numero degli attaccanti. Le decisioni finali arriveranno all’Assemblea Generale di fine febbraio in Galles.