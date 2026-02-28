IFAB, nuove modifiche al regolamento per il Mondiale

L'IFAB si riunisce per discutere di diversi temi, dalla lotta alle simulazioni alle perdite di tempo: ecco cosa può cambiare
Il calcio prova a voltare pagina contro perdite di tempo e simulazioni. Durante la 140ª assemblea generale in Galles, l’IFAB – International Football Association Board – ha approvato un pacchetto di modifiche regolamentari che entreranno in vigore dal 1° giugno 2026, in vista del Mondiale.
Dopo il limite già previsto per i portieri in possesso del pallone, la regola degli otto secondi viene estesa anche alle rimesse dal fondo. Il conteggio prevede tre secondi iniziali più cinque di countdown arbitrale: se il portiere supera il limite, verrà assegnato un calcio d’angolo agli avversari. Stesso principio per le rimesse laterali.
Importante novità anche per la gestione degli infortuni. Se un giocatore richiede l’intervento medico per più di otto secondi, dovrà restare fuori dal campo per almeno 60 secondi prima di poter rientrare. Tuttavia, è prevista un’eccezione: se l’azione comporta un cartellino giallo o rosso per l’avversario, il giocatore potrà rientrare immediatamente.
Per evitare ulteriori perdite di tempo durante le sostituzioni, sarà introdotto anche un limite di dieci secondi dal momento in cui il numero del giocatore appare sul tabellone luminoso. Nel caso in cui il giocatore sostituto tardasse ad uscire, la squadra rimarrà in inferiorità numerica fino all’interruzione successiva.
Ultimo, ma non meno importante, è il cambio del protocollo VAR. Sarà possibile intervenire per rivedere ed eventualmente annullare un secondo cartellino giallo che porta all’espulsione mentre resta esclusa la revisione delle prime ammonizioni.