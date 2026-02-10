Giudice Sportivo, gli squalificati per il prossimo turno di Serie A

Attraverso un comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo informa quali calciatori salteranno il prossimo turno di Serie A

Il Giudice Sportivo, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che sono setti i calciatori che salteranno il 25º turno di campionato. La Juventus non ha subito nessuna ammenda, così come non si registra nessuna sanzione per i tesserati bianconeri. Di seguito il comunicato ufficiale della Lega.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 10.000,00

MATIĆ Nemanja (Sassuolo): proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 9° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto un’espressione offensiva al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 2.000,00

TROILO Mariano Emir (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 35° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ritardato l’uscita dal terreno di giuoco continuando a protestare in modo plateale. solo grazie all’intervento del proprio capitano usciva dal campo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

POBEGA Tommaso (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDA Lameck (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).