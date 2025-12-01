FIGC, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Nicola Pietrangeli

La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per tutte le gare di questa settimana, per onorare la memoria di Nicola Pietrangeli

La FIGC ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale, rendendo nota la scelta di fermarsi un attimo prima delle partite di questa settimana per ricordare la memoria di Nicola Pietrangeli. Di seguito il comunicato.

“Su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stato disposto un momento di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana (compresi eventuali anticipi e posticipi) per onorare la memoria di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis scomparso oggi all’età di 92 anni. A comunicarlo è stata la FIGC.”