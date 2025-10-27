Euro2032, la Russia pronta a rimpiazzare l’Italia: le ultime

Alexander Dyukov – presidente della Federcalcio russa – in un’intervista rilasciata al sito russo ha sorpreso tutti, affermando che la Russia è pronta a ospitare Euro2032 al posto dell’Italia. Ovviamente, si tratta di un’evidente provocazione. il Belpaese, tuttavia, potrebbe perdere il diritto a ospitare il torneo a causa del problema degli stadi.
Dyukov, successivamente, ha rincarato la dose, dicendo: “L’Uefa ha approvato solo una delle 10 sedi proposte, mentre l’intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia, co-organizzatrice con l’Italia della competizione.”