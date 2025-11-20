Euro 2032, Abodi: “Designato il commissario. Progettualità entusiasmante”

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto per parlare della situazione degli stadi in vista di Euro 2032

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, è intervenuto in occasione dello Sport Industry Talk. Di seguito le sue parole: “Nuova ondata sugli stadi? Sta arrivando, ci sono tanti esempi in Italia. Per la prima volta, da Italia ’90 in poi, senza dare giudizi su quanto fatto trent’anni fa, c’è un commissario designato.

Si chiuderà nei prossimi giorni l’iter di nomina, che va concertata con i ministri Salvini e Giorgetti, con i quali c’è massima sintonia. La designazione è già stata concordata nella figura dell’ingegnere Massimo Sessa. Sarà un percorso comune, perché il lavoro che farà il commissario lo faremo in tre con i due ministri che ho citato. C’è un pacchetto di progetti, il commissario avrà poteri in deroga e lavorerà su una scala di proprietà che parte da Milano, Roma e Palermo, sui dodici stadi candidati a Euro 2032.

Sono tre i posti ancora disponibili, due sono già assegnati: Torino che è già pronto e lo stadio Olimpico di Roma che ha un progetto già pronto e affidato all’UEFA. Per quanto riguarda San Siro, il passaggio inevitabile: la cessione a Inter e Milan rappresenta un passaggio centrale. C’è una progettualità entusiasmante, nel rispetto anche di chi vive nella zona. Il commissario aiuterà a livello amministrativo, come capitale finanziario faremo investimenti in equity: cercheremo di mettere a disposizione anche finanziamenti.”