ESCLUSIVA JUVENEWS / Accardi: “Secondo me andrà via…”

“Secondo me sì. Su di lui ci sono sempre un sacco di perplessità ingiustificate, però è un tecnico fortemente pragmatico. La scorsa stagione, in un contesto societario complicatissimo, ha fatto un miracolo, se si considera la classifica dei bianconeri sul campo. C’è solo una domanda…”.

“Allegri è un allenatore che ti può portare a vincere lo scudetto: se ne è aggiudicati cinque consecutivi! Il tema è: la sua Juve attuale strutturata per lottare per il titolo? Su questo ho perplessità”.

Quali sono le tue sensazioni su Rabiot? Resterà in bianconero o andrà via?

“Onestamente? Per me andrà via. Ma la Juve non si deve di certo strappare i capelli. È un ottimo centrocampista, ma in giro ne abbiamo altrettanti del medesimo livello, se non superiore”.