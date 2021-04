Bennacer: “Scudetto? Non giochiamo per arrivare secondi”

Il centrocampista del Milan ha parlato

TORINO - Ismael Bennacer , centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa la lotta scudetto in Serie A con Inter e Juventus . Queste le sue parole: "Ci mancano dieci partite, noi non giochiamo per arrivare secondi o terzi ma per vincerlo questo Scudetto. Diamo oltre il 100% per rendere felici i tifosi del Milan. Stagione maledetta? Da ogni situazione si apprende qualcosa, io anche nei giorni in cui ero infortunato ho ragionato e lavorato con positività per tornare al meglio".

A proposito di scudetto, il difensore della Juventus, Juan Cuadrado, ha ribadito come i bianconeri, per essere in corsa per lo scudetto, debbano vincerle tutte da qui alla fine: "Ho approfittato della sosta per lavorare molto duramente dal punto di vista fisico, non ci capitava da tanto tempo. Abbiamo messo benzina nelle gambe per finire al meglio la stagione. Mi sento bene, questa pausa ci ha aiutato tantissimo: quando viaggiamo in Sudamerica è difficile tornare subito in forma, ora siamo più rilassati e abbiamo lavorato bene. La sconfitta contro il Benevento? È stata una partita difficile da digerire, volevamo fare risultato e non ci siamo riusciti. Ci abbiamo pensato tanto, dovevamo vincerla per arrivare alle prossime gare con tre punti in più. Adesso dobbiamo cercare di vincere tutte le gare che mancano. Dobbiamo vincere queste ultime partite e cercare di stare nei primi posti per raggiungere la Champions. La finale di Coppa Italia è importante visto che siamo usciti dall'Europa. È un momento particolare per tante persone. Noi come calciatori stiamo spesso fuori casa, io ho potuto conoscere meglio la mia famiglia e i miei figli. Anche se è stato difficile per molti, per me è stato bello. Il calcio? Non è lo stesso ma la cosa più importante è la salute. Anche i più giovani perché sono quelli che escono di più".