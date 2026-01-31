Caos arbitri, Abodi: “L’AIA è in difficoltà. Non solo in Serie A”

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha detto la sua sulle polemiche arbitrali ai microfoni de La Presse. Di seguito le sue parole: “L’AIA attraversa un momento di difficoltà che non è soltanto dettata da fattori di singoli e specifici. Lo si vede nello stato d’animo di chi scende in campo, deve farlo con la serenità e la tranquillità necessaria per svolgere un ruolo che è delicatissimo.
Questo vale ai massimi livelli dove c’è anche la tecnologia che aiuta, ma io misuro anche il livello di serenità che devono poter avere nella sicurezza a un livello diverso e quindi in terza categoria, nei campionati giovanili dove la maleducazione dei genitori è anche una mancanza di rispetto e mette a repentaglio fisicamente gli arbitri.”