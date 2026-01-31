Caos arbitri, Abodi: “L’AIA è in difficoltà. Non solo in Serie A”

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, è intervenuto ai microfoni de La Presse parlando delle continue difficoltà arbitrali

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha detto la sua sulle polemiche arbitrali ai microfoni de La Presse. Di seguito le sue parole: “L’AIA attraversa un momento di difficoltà che non è soltanto dettata da fattori di singoli e specifici. Lo si vede nello stato d’animo di chi scende in campo, deve farlo con la serenità e la tranquillità necessaria per svolgere un ruolo che è delicatissimo.

Questo vale ai massimi livelli dove c’è anche la tecnologia che aiuta, ma io misuro anche il livello di serenità che devono poter avere nella sicurezza a un livello diverso e quindi in terza categoria, nei campionati giovanili dove la maleducazione dei genitori è anche una mancanza di rispetto e mette a repentaglio fisicamente gli arbitri.”